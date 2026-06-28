Llegó la hora de la verdad para la Selección Mexicana. Tras un comienzo perfecto en fase de grupos, el Tri se juega en el estadio Ciudad de México su continuidad en el Mundial 2026 ante Ecuador.

Los dirigidos por Javier Aguirre lograron nueve de nueve puntos posibles, con seis goles a favor y cero en contra. Una de los tres países que lograron tres triunfos en esta instancia junto a Francia y Argentina.

Mateo Chávez en festejo de gol con Santiago Giménez, durante la victoria ante Chequia en la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: AP

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Al ser primer lugar de grupo, y Ecuador haber clasificado como tercer lugar, los cruces resultaron para que amas escuadras se midan este martes 30 de junio en el estadio Ciudad de México.

No será un cruce sencillo ni mucho menos para México. Los ecuatorianos cuentan con figuras de clase mundial como Willian Pacho, del PSG, Moisés Caicedo, del Chelsea o Piero Hincapié, del Arsenal.

Es un equipo con mucha solidez defensiva, aunque también es verdad que carecen de creatividad en el último tercio de la cancha, y solo anotaron dos goles en fase de grupos, eso si, a Alemania.

Nilson Angulo en festejo de gol con la selección de Ecuador, durante el cierre de la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: AP

¿Por dónde van a pasar el México vs Ecuador?

Afortunadamente para los aficionados, el juego entre México y Ecuador, programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México en el estadio Banorte, será transmitido por televisión abierta, TUDN, Canal 5, Azteca 7 y la plataforma de streaming VIX, mediante su plan mundialista.