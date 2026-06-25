México vs República Checa: EN VIVO - Juego ONLINE - Jornada 3 - Mundial 2026

Amigos de De10 Sports, llevaremos las acciones del minuto por minuto del partido entre México y República Checa, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, que se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

El conjunto que dirige Javier Aguirre buscará llegar a los 16avos de final con nueve de nueve puntos posibles, mientras que Chequia está en la pelea de pasar como mejor tercero.

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México vs Chequia EN VIVO hoy