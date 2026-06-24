Erling Haaland sorprendió con unas declaraciones poco habituales antes de uno de los encuentros más esperados de la fase de grupos del Mundial 2026.

El delantero de Noruega aseguró que no concede demasiada importancia al choque frente a Francia, programado para el próximo 26 de junio en Boston, e incluso reconoció el favoritismo del conjunto dirigido por Didier Deschamps.

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Noruega y Francia llegan al compromiso con seis puntos tras conseguir su boleto a los dieciseisavos de final. Sin embargo, la selección francesa ocupa la cima del Grupo I. Por ello, el cuadro escandinavo necesita una victoria para finalizar como líder de sector.

Pese a ese escenario, Haaland dejó claro que la prioridad de su equipo ya quedó satisfecha. “Sinceramente, no me importa demasiado [el partido contra Francia]”, declaró el atacante. “Estamos clasificados, logramos avanzar, lo cual es increíble”.

El goleador fue incluso más lejos al analizar las posibilidades de ambos equipos. “Así que no me preocupa demasiado ese partido ahora. Ellos [Francia] probablemente nos ganen y probablemente también ganen todo el torneo”.

Las palabras del delantero contrastan con la expectativa que rodea al encuentro, ya que también representará un nuevo capítulo en la rivalidad deportiva entre Haaland y Kylian Mbappé.

Mientras Haaland reduce la presión mediática, su entrenador, Stale Solbakken, no escatimó elogios para su estrella. El estratega afirmó que el atacante atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y lo calificó como el delantero más destacado de la competencia.

“No, quiero decir, es el mejor delantero. No juega para Francia ni para Argentina, marca goles para Noruega”, afirmó Solbakken. El técnico también destacó que Haaland suma cuatro anotaciones en apenas dos partidos y confía en que su selección pueda ofrecerle más oportunidades para mantenerse en la lucha por el premio al máximo goleador del Mundial.