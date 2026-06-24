La fase de grupos de la comienza a mostrar tendencias claras después de las primeras dos jornadas. Algunas potencias cumplieron con las expectativas y se colocaron en la cima de sus sectores, mientras varias selecciones mantienen abierta la lucha por los boletos a la siguiente ronda.

México sobresale en el Grupo A con paso perfecto. El conjunto tricolor suma seis puntos tras dos victorias, tres goles a favor y ninguno en contra. República de Corea ocupa el segundo lugar con tres unidades, mientras Chequia y Sudáfrica conservan opciones matemáticas con un punto cada uno.

En el Grupo B, Canadá y Suiza comparten la cima con cuatro puntos. Los canadienses poseen una mejor diferencia de goles y tienen el liderato. Bosnia y Herzegovina y Catar permanecen en el fondo con una unidad.

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Brasil encabeza el Grupo C gracias a cuatro puntos, aunque Marruecos registra la misma cantidad. Escocia sigue de cerca con tres unidades y mantiene aspiraciones de clasificación. Haití, sin puntos ni goles anotados, enfrenta una situación complicada.

Estados Unidos domina el Grupo D con seis puntos y una diferencia de goles de +5. Australia y Paraguay suman tres unidades, mientras Turquía aún no logra puntuar.

Alemania se convirtió en una de las selecciones más contundentes del torneo. El equipo europeo lidera el Grupo E con seis puntos y nueve goles anotados. Países Bajos y Japón también destacan en el Grupo F, donde ambos registran cuatro unidades.

La paridad caracteriza al Grupo G. Egipto lidera con cuatro puntos, seguido por Irán y Bélgica con dos. Nueva Zelanda permanece al acecho con una unidad. En el Grupo H, España ocupa la primera posición con cuatro puntos, aunque Uruguay e Islas de Cabo Verde continúan en la pelea.

El Grupo I presenta una batalla de alto nivel entre Francia y Noruega. Ambas selecciones acumulan seis puntos y definirán el liderato en la última jornada. Argentina y Colombia también conservan paso perfecto en los Grupos J y K, respectivamente.

Finalmente, Inglaterra y Ghana comparten la cima del Grupo L con cuatro puntos cada uno. La tercera fecha promete emociones intensas, ya que varios boletos a la ronda de eliminación directa aún esperan dueño.

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