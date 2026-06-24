Colombia sufrió ante República Democrática del Congo, pero supo ser paciente y no se desesperó para abrir el marcador y quedarse con los tres puntos en el estadio Guadalajara.

Con solitaria anotación de Daniel Muñoz, quien definió como un auténtico delantero, los Cafeteros vencieron (1-0) a los Leopardos en la Perla Tapatía que se pintó completamente de amarilla.

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El lateral derecho colombiano rompió el cero hasta el minuto 76, luego de que la selección sudamericana se cansara de generar peligro en la portería congoleña.

Sobre su anotación, el futbolista del Crystal Palace de Inglaterra aceptó sentirse contento por “ayudar al equipo”, pero destacó que “la figura del equipo es toda Colombia”.

“Cuando uno contribuye, contribuye siempre desde el corazón, cada uno entrega lo mejor y gracias a Dios me ha tocado la fortuna y el privilegio de poder marcar en estos dos partidos, [pero] al final no importa quien marque”, declaró al finalizar el encuentro.

En zona mixta, Daniel Muñoz señaló que, a pesar de que sólo pudieron ganar por la mínima diferencia, los Cafeteros se dan “por bien servidos” porque lo importante era conseguir los tres puntos.

“Sabíamos que teníamos que ser pacientes, manejar los tiempos, sabíamos de qué manera podíamos hacerles daño. Se vio un trabajo mucho mejor reflejado en el campo”, puntualizó.

El jugador colombiano también se tomó el tiempo para reconocer que la selección de la Conmebol se ha sentido bastante cómoda en los dos partidos que ha disputado en nuestro país.

“Nos han tratado maravilloso en cada una de las sedes, como si estuviéramos en casa. En la Ciudad de México, 81 mil colombianos; hoy, 45 mil acá en Guadalajara. [Ha sido] algo fantástico, nos han tratado como si estuviéramos en Barranquilla. [Quiero] darle las gracias a toda la gente, a los mexicanos que han hecho parte de esto, que han dispuesto el tiempo y su trabajo para que Colombia se sienta como en casa”, valoró.