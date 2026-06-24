La Copa Mundial 2026 ya dejó una huella imborrable en la carrera de Raúl Rangel. El guardameta de la Selección Mexicana abrió su corazón durante una entrevista con TUDN y revivió uno de los momentos más significativos de su trayectoria profesional: su debut mundialista con el Tricolor en el Estadio Azteca frente a Sudáfrica.

El arquero recordó cómo recibió la noticia de que sería el encargado de defender la portería mexicana en el encuentro inaugural.

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Al hablar de ese instante y del papel que tuvo su familia en el camino hacia ese logro, Rangel no pudo contener las lágrimas.

Durante la entrevista, el portero explicó que afrontó la semana previa con una preparación mental intensa. Consciente de que podía aparecer en el once inicial o permanecer en el banquillo, trabajó para mantenerse listo ante cualquier escenario que presentara el cuerpo técnico.

Sin embargo, la confirmación oficial provocó una reacción imposible de controlar.

“Estaba preparado pero algo en particular fue el hecho de que al momento de que dan la alineación y escucho mi nombre en la charla. Fue un boom de emociones, quería brincar. Quería llorar, quería compartirlo con mi familia. Es algo que realmente me llena de orgullo porque fue algo por lo cual luché, fue algo que llevo muy latente en mi corazón porque mi familia sabe...”, relató antes de romper en llanto.

Las palabras del arquero reflejaron años de esfuerzo, disciplina y sacrificios compartidos con sus seres queridos. Para Rangel, el debut mundialista representó mucho más que una oportunidad deportiva; simbolizó la recompensa a una larga lucha personal.

Además, el contexto hizo todavía más especial la experiencia. Debutar con la camiseta de México en una Copa del Mundo y hacerlo en el histórico Estadio Azteca elevó el significado de aquel encuentro a una dimensión única.

“Puedo platicar que antes de debutar en una Copa del Mundo tenía muchas expectativas. Sabía que tanto podía iniciar como no. Sabía que cualquier cosa se podía presentar. Fue un tema muy mental en el cual trabajé toda la semana”, concluyó el guardameta mexicano.