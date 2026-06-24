La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra este miércoles en una de sus jornadas más atractivas con la definición de los grupos A, B y C.

Los encuentros se disputarán de forma simultánea, un formato que eleva la tensión y mantiene abiertas múltiples combinaciones para determinar a los clasificados a los 16avos de final.

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Hasta ahora, únicamente siete selecciones han asegurado su presencia en la ronda de eliminación directa, por lo que gran parte de los boletos aún permanece en disputa. En ese escenario, México intentará firmar una actuación histórica cuando se mida a Chequia en el Estadio Ciudad de México.

La Selección Mexicana llega a este compromiso con paso perfecto tras sus dos primeros partidos y tiene ante sí la oportunidad de cerrar la fase de grupos con nueve unidades. De conseguirlo, establecería una marca inédita para el combinado nacional en una Copa del Mundo disputada en territorio mexicano, algo que no logró en las anteriores ediciones en las que fungió como anfitrión.

El duelo entre México y Chequia está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro del país. A la misma hora se jugará el otro encuentro del Grupo A entre Sudáfrica y Corea del Sur, choque que también influirá en el acomodo final de la clasificación.

La actividad comenzará desde las 13:00 horas con la resolución del Grupo B. Bosnia Herzegovina enfrentará a Qatar, mientras que Suiza buscará asegurar su destino ante Canadá.

Más tarde, a las 16:00 horas, el Grupo C definirá a sus sobrevivientes con los encuentros entre Escocia y Brasil, además del compromiso entre Marruecos y Haití.

Con la fase de grupos cerca de su desenlace, cada gol, cada punto y cada resultado adquieren un valor especial. México, respaldado por su afición, tendrá la posibilidad de confirmar su candidatura como uno de los protagonistas del torneo y llegar fortalecido a la etapa de eliminación directa.

Partidos del miércoles 24 de junio: