Parece que la Selección Mexicana Sub-17 se despedirá de forma prematura del Mundial de la especialidad, ya que su pase a la siguiente ronda del torneo luce muy complicada, aunque todavía hay una ligera esperanza de avanzar.

México enfrentó en la mañana del lunes a Suiza en la Copa del Mundo Sub-17, duelo al que llegaban con la obligación de ganar para intentar ampliar sus posibilidades de conseguir un boleto para la fase de los dieciseisavos de final.

El resultado fue adverso para el cuadro mexicano, quienes cayeron 3-1 ante la selección europea y de esta forma dejaron en el aire su posible clasificación, ya que ahora todo depende de los marcadores de otros juegos y el accionar del resto de naciones.

¿Qué necesita México para avanzar en el Mundial Sub-17?

Para esta edición de la Copa del Mundo, se dieron cita un total de 48 naciones por primera vez en su historia. Las selecciones se dividieron en 12 grupos de cuatro cada uno, donde avanzan los primeros dos de cada sector y también los ocho mejores de cada grupo.

Con solamente tres unidades y una diferencia de goles de -2, el equipo nacional está al borde de la eliminación, solamente se sostiene con las uñas a un posible boleto para la siguiente fase del torneo. La selección está con la esperanza de colarse como uno de los mejores ocho terceros, pero esa misión luce complicada.

Para poder avanzar a dieciseisavos deberán de esperar el cierre de los otros cuatro grupos restantes, donde ya hay tres selecciones con tres puntos y una diferencia mejor a la de México. Este lunes, Egipto, Corea del Norte, Marruecos, Indonesia y Túnez terminaron en el tercer sitio de sus respectivos grupos y con mejores panoramas que los mexicanos.