La Selección Mexicana atraviesa uno de los mejores momentos de su historia en una Copa del Mundo. El conjunto dirigido por Javier Aguirre concluyó la fase de grupos del Mundial 2026 con paso perfecto, una actuación inédita para el representativo nacional desde que participa en la máxima competencia del futbol internacional.

México cerró el Grupo A con tres triunfos consecutivos, seis goles anotados y sin recibir una sola anotación.

La victoria más reciente llegó frente a Chequia, resultado que confirmó el liderato del sector y aseguró la permanencia del equipo en el Estadio Ciudad de México para la siguiente ronda del torneo.

Lee también Mateo Chávez revela que marcar en una Copa del Mundo era un sueño " que quería vivir"

La escuadra nacional también escribió una página importante para la región al convertirse en el primer representante de Concacaf que completa una fase de grupos mundialista con tres victorias. El registro coloca al Tricolor entre los equipos más sólidos de la competencia y fortalece las expectativas de la afición rumbo a la etapa de eliminación directa.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

El siguiente compromiso de México tendrá lugar el martes 30 de junio a las 19:00 horas, tiempo del centro del país.

El encuentro corresponderá a los 16vos de final y se disputará nuevamente en el Estadio Ciudad de México, donde miles de aficionados mexicanos buscarán impulsar al equipo hacia la siguiente instancia.

Uno de los aspectos más destacados del recorrido nacional ha sido la diversidad de sus anotadores. Julián Quiñones lidera la lista con dos goles, uno frente a Sudáfrica y otro ante Chequia. También contribuyeron Raúl Jiménez, Luis Romo, Mateo Chávez y Álvaro Fidalgo, quienes completan los seis tantos conseguidos por el conjunto mexicano.

Aunque el rival todavía no está definido, el reglamento del Mundial 2026 establece que el ganador del Grupo A enfrentará a uno de los mejores terceros lugares provenientes de los grupos E, H, I, J o K. La identidad del adversario dependerá de los resultados pendientes en otras zonas del torneo.

Hasta el cierre de la actividad de este miércoles, Escocia aparece como el posible oponente del Tricolor. Sin embargo, la definición oficial llegará una vez que concluyan los encuentros restantes de la fase de grupos.