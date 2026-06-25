La Selección Mexicana cerró la fase de grupos del Mundial 2026 de la mejor manera posible: ganó, gustó, goleó, y cumplió varios sueños de sus futbolistas, como Mateo Chávez, autor del primer gol de la noche.

El joven lateral de 22 años, recibió una asistencia de Luis Romo y encaró la portería de República Checa con potencia; con una exquisita definición colocada al poste derecho de Matej Kovar, convirtió su primer gol en una Copa del Mundo y desató la locura en las tribunas del estadio Ciudad de México.

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Al terminar el partido, Mateo compartió su emoción por haber terminado la fase de grupos con puntaje ideal y por anotar por primera vez en un Mundial.

“Me lo imaginé muchas veces, sobre todo últimamente que sabía que tenía posibilidades de jugar, soñaba con esto, con dar una asistencia, con escuchar un grito de gol, no me importaba de quién fuera, eso es lo que quería vivir y gracias a Dios se cumplió, no tengo palabras para describirlo”, declaró el zaguero del AZ Alkmaar.

El Tri terminó la primera fase sin recibir goles en contra y por eso Mateo destacó el trabajo que han hecho en el Centro de Alto Rendimiento.

“Es muy bonito, esto me lo voy a llevar a la tumba y la verdad que esto es del equipo, a mí me toca jugar hoy por primera vez pero el equipo venía haciendo un gran Mundial desde hace dos partidos con una gran preparación antes y la verdad es que me siento feliz de ser parte de esto”, agregó.

“Nuestros centrales han hecho un trabajo increíble, no se achican ante nadie y el Tala (Raúl Rangel) también se lo merece mucho y tener estos frutos se siente bonito”.

MÉXICO YA PIENSA EN DIECISEISAVOS DE FINAL

La Selección Mexicana terminó la fase de grupos y ahora tiene la mente puesta en el cruce de dieciseisavos de final, con rival aún por definir. Mateo Chávez lo toma con madurez y asegura que todavía hay mucho por cumplir.

“Desde mañana pensamos en ese partido, prepararnos de la mejor manera, recuperarnos, ponerse otra vez a disposición del entrenador. Ahorita trataremos de disfrutar lo más posible y después tenemos que pensar en eso porque no hemos ganado nada, queremos mucho más y el grupo puede dar más todavía”, mencionó.