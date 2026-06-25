La histórica clasificación de Sudáfrica a los Dieciseisavos de Final de la Copa del Mundo dejó sentimientos encontrados para su entrenador, Hugo Broos.

Aunque celebró el triunfo sobre Corea del Sur y el avance a la siguiente ronda, el estratega belga manifestó su inconformidad por la ruta de viaje que deberá seguir su selección antes del duelo frente a Canadá.

Lee también Mundial 2026: Horarios y canales para ver EN VIVO los seis partidos de hoy jueves 25 de junio

Tras asegurar su lugar entre los mejores equipos del torneo, Broos explicó que le hubiera gustado trasladarse directamente a Los Ángeles para preparar el compromiso eliminatorio. Sin embargo, las disposiciones organizativas obligan al equipo africano a regresar primero a Pachuca antes de continuar su trayecto.

“Es una pena que primero debamos viajar a Pachuca y luego a Los Ángeles, FIFA no nos permitió viajar mañana a Los Ángeles y es un poco molesto", expresó el entrenador belga.

"Hubiera preferido viajar mañana al lugar donde vamos a jugar, pero no se puede, lo importante será la recuperación y este equipo tiene confianza y vamos a ver, esperamos tener un buen resultado y de no ser así, será una pena, lo que hicimos hoy es muy bueno”, agregó.

Más allá de la molestia logística, el entrenador reconoció que la clasificación representó uno de los momentos más especiales de su carrera. Sudáfrica inició el torneo bajo presión y con cuestionamientos desde su país, pero logró cumplir el objetivo de superar la fase de grupos.

“Fue un momento emotivo, vinimos a México y queríamos superar la Fase de Grupos y cuando uno empieza como nosotros, que no fue buena, sabíamos que teníamos que ganar el último partido y los sentimientos cada vez fueron más intensos hasta el silbatazo final, fue un momento de emociones, no solo por ganar sino por avanzar a la siguiente ronda", dijo.

Ahora, Sudáfrica intentará prolongar su sueño mundialista cuando enfrente a Canadá en una eliminatoria que puede marcar el capítulo más brillante de la trayectoria de Hugo Broos.