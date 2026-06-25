El Mundial 2026 entra en una etapa decisiva este jueves 25 de junio con una cartelera de seis encuentros que pondrán fin a la actividad de los Grupos D, E y F. La jornada definirá posiciones, boletos a la fase de eliminación directa y, en varios casos, el liderato de sector.

Uno de los partidos con mayor expectativa será el choque entre Ecuador y Alemania. El conjunto alemán encabeza el Grupo E con paso perfecto tras sumar dos triunfos consecutivos, resultados que lo colocan como uno de los equipos más sólidos de la primera ronda. Del otro lado, Ecuador necesita unidades para conservar opciones de clasificación.

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En ese mismo sector, Curazao y Costa de Marfil disputarán un compromiso clave. Los africanos ocupan la segunda posición con tres puntos, mientras que Curazao aún mantiene posibilidades matemáticas de avanzar.

La actividad del Grupo F también promete emociones. Países Bajos llega como líder gracias a sus cuatro puntos y buscará cerrar la fase de grupos con una victoria frente a Túnez, ya eliminado. Los tunecinos, sin unidades hasta el momento, necesitan un resultado extraordinario para despedirse con dignidad del torneo.

Al mismo tiempo, Japón y Suecia protagonizarán un duelo directo por los primeros puestos del grupo. Los japoneses comparten la cima con los neerlandeses, mientras que Suecia se mantiene al acecho con tres unidades.

Por la noche concluirá la actividad del Grupo D. Estados Unidos, líder con seis puntos y dos victorias, enfrentará a Turquía con el objetivo de asegurar el primer lugar. El combinado turco intentará despedirse con una actuación destacada tras un arranque complicado.

La otra batalla del sector reunirá a Paraguay y Australia. Ambas selecciones llegan con tres puntos y se jugarán gran parte de sus aspiraciones de clasificación en un encuentro que promete intensidad de principio a fin.

Con escenarios abiertos en varios grupos, la jornada de este jueves perfila una combinación de drama, tensión y emociones rumbo a la ronda de eliminación directa del Mundial 2026.

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