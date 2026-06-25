Javier Aguirre sentenció que "México debía disfrutar a su leyenda", Guillermo Ochoa

Guillermo Ochoa vivió una noche histórica al disputar su sexto Mundial con la Selección Mexicana. El guardameta ingresó los últimos 19 minutos del partido ante República Checa en el Estadio Ciudad de México. La afición lo recibió con una ovación que marcó el cierre del 3-0 en la fase de grupos.

Tras el encuentro, Javier Aguirre habló con firmeza sobre el ingreso del arquero y el contexto mediático alrededor de su figura. El técnico dejó claro que su decisión no pasó por temas externos ni comerciales, solo por el momento futbolístico del equipo.

Lee también Hugo Broos expresó su molestia por tener que viajar a Pachuca tras avanzar a dieciseisavos de final

“No sé ni zorra idea que es posteo, no sé de lo que me hablas, me importa cero, soy una persona que me gusta ser claro, yo sentía que Memo debía jugar, cuanto tiempo, nunca lo supe, dije, es el momento, tomas la decisión, te equivocas a veces, pero hoy México debía disfrutar a su leyenda”, dijo.

El “Vasco” insistió en que la presencia de Ochoa responde al respeto por su trayectoria y al impacto que mantiene dentro del grupo. La decisión de darle minutos en el cierre del partido también sirvió como homenaje en vida para uno de los futbolistas más emblemáticos del Tricolor.

En las tribunas, la reacción fue inmediata. El público se puso de pie cuando Ochoa entró al campo. Los aplausos no cesaron y el ambiente se transformó en un reconocimiento colectivo para el portero que ha salvado a México en múltiples escenarios mundialistas.

Dentro del vestidor, el ambiente reflejó la misma lectura. El plantel valoró el gesto hacia el arquero y el peso de su liderazgo en la concentración. Aguirre resaltó la disciplina del grupo y el respeto que Ochoa mantiene entre sus compañeros.

El 3-0 ante República Checa quedó como un marcador amplio, pero la historia del partido se centró en el ingreso del guardameta. Su sexto Mundial lo coloca en una lista histórica del futbol internacional y refuerza su legado con la Selección Mexicana.

Al final del encuentro, jugadores y aficionados se unieron en un solo gesto. Todos buscaron a Ochoa para abrazarlo, aplaudirlo y reconocer su trayectoria. La noche terminó con una ovación general que selló un homenaje espontáneo a una de las grandes leyendas del futbol mexicano.