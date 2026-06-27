La Selección Mexicana ya tiene rival para los Dieciseisavos de Final de la Copa del Mundo 2026. Será Ecuador su próximo rival en este Mundial que marcha con paso perfecto.

Luego de una frase de Grupos muy diferentes para ambas selecciones, el nuevo formato de la Copa del Mundo los enfrentará en la fase de matar o morir. Ya no habrá mañana para alguno de estos equipos.

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El recinto será el Estadio Ciudad de México, donde el Tricolor nunca ha perdido un partido de Copa del Mundo en la historia; en la actual justa hila tres victorias.

Por su parte, Ecuador sumó cuatro puntos, luego de su histórica victoria ante la selección de Alemania, el empate ante Curazao y la derrota ante Costa de Marfil.

Como antecedente mundialista, sólo han chocado en una ocasión. Fue en Corea-Japón 2002 y el Tricolor se impuso 2-1 con goles de Jared Borgetti y Gerardo Torrado.

¿Cuándo y dónde ver el México vs Ecuador?

Aquí te dejamos los detalles del siguiente compromiso de la Selección Mexicana, mismo que se confirmó este día.