Colombia, líder del Grupo K tras empatar con Portugal; Cristiano Ronaldo enfrentará a Croacia

A Colombia le bastaba el empate en el estadio Miami para asegurar el primer lugar del Grupo K y eso consiguió ante una nueva decepcionante versión de Portugal (0-0), que sigue sin estar a la altura de las expectativas y tras quedar en el segundo puesto, su premio será enfrentar a Croacia en dieciseisavos de final.

La batalla táctica en el sur de Florida la ganó Néstor Lorenzo, que hizo cambios importantes en su alineación titular. Comenzó sin Daniel Muñoz, Johan Mojica y Luis Javier Suárez y le dio lugar a Santiago Arias, Déiver Machado y Jhon Córdoba. Su apuesta le funcionó. Ahora, como en 2014, cuando era auxiliar de José Pékerman, el estratega argentino hace historia y le dio a Colombia su tercer liderato de grupo en una Copa del Mundo, después de Brasil y Rusia 2018.

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Para Portugal, en una noche donde Cristiano Ronaldo brilló por su ausencia, la gran figura fue Diogo Costa, que salvó en repetidas ocasiones la portería lusitana. Con atajadas brillantes, evitó en el primer tiempo los disparos de Jhon Córdoba con una mano; controló el disparo de larga distancia de James Rodríguez, que sigue sin anotar en este Mundial; un remate a quemarropa de Jhon Arias, entre otros intentos.

Por si faltaba un héroe para los portugueses, el VAR se encargó de anular -con polémica incluida- el gol de Davinson Sánchez pasados los 90 minutos que sentenciaba el triunfo colombiano.

Finalmente, 64 mil 478 almas, en su mayoría colombianas, vieron cómo Colombia y Portugal compartieron un empate sin goles, donde los cafeteros merecían más, pero su recompensa fue el primer lugar de grupo.

Portugal cierra su fase de grupos con dos empates y una victoria, pero una deuda con todos aquellos que los consideran candidatos a darle a Cristiano Ronaldo su primera Copa del Mundo. Colombia, en cambio, ilusiona a su país con una participación histórica de dos victorias y un empate, y un invicto que les permite soñar a lo grande. En dieciseisavos, su rival será Ghana.