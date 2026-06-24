México busca cerrar con tres victorias su Fase de Grupos del Mundial 2026, esta noche frente a República Checa; algo que nunca ha conseguido el Tricolor en la historia de las Copas del Mundo.

Para ello, el técnico nacional, Javier Aguirre, mandará a la cancha del Estadio Ciudad de México esta alineación con algunos cambios en comparación a los enfrentamientos contra Sudáfrica y Corea del Sur.

La novela de una posible titularidad de Guillermo Ochoa terminó y el Vasco dará al Tala Rangel su tercera titularidad en esta Copa del Mundo 2026.

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Asimismo, Gilberto Mora recibirá su primera titularidad en un Mundial. Con esto, sólo Carlos Acevedo y Guillermo Ochoa son los únicos futbolistas que no han recibido minutos en esta justa mundialista.

Julián Quiñones, Roberto Alvarado y el portero de las Chivas son los únicos jugadores que han sido titulares en los tres encuentros que lleva la Selección Mexicana en esta Copa del Mundo 2026.

Los 11 elegidos por Javier Aguirre

El único descartado para este compromiso fue el mediocampista Brian Gutiérrez, quien tenía tarjeta amarilla.

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Jorge Sánchez, Israel Reyes, César Montes y Mateo Chávez

Medios: Edson Álvarez, Luis Romo, Gilberto Mora

Delanteros: Julián Quiñones, Guillermo Martínez y Roberto Alvarado