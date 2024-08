En México, el aguinaldo para el año 2024 traerá buenas noticias para los trabajadores que perciben el salario mínimo.

A medida que se avanza la segunda mitad del año, algunas personas ya están anticipando los compromisos decembrinos, no solo por las festividades, sino también por el esperado pago del aguinaldo de 2024.

Lee también Paola Rojas dejaría Televisa y se va a la competencia ¿Se reencontrará con Zague en TV Azteca?

Este año, el aguinaldo ha recibido un aumento significativo, lo que representa una excelente noticia para los trabajadores.

Esta prestación anual, que se debe depositar antes del 20 de diciembre, ha sido incrementada para aquellos que ganan el salario mínimo, lo que aliviará los gastos en la temporada navideña.

El aguinaldo es una de las prestaciones más esperadas por los mexicanos, ya que suele ayudar a cubrir gastos importantes como las celebraciones. Con el aumento previsto para este año, los trabajadores podrán contar con un mayor apoyo económico.

El aumento en el salario mínimo del 20 por ciento del año pasado ha llevado a un incremento en la cifra de este beneficio anual.

Con el nuevo salario mínimo establecido en siete mil 508 pesos mensuales, el aguinaldo, que corresponde a al menos 15 días de trabajo, se verá reflejado en un monto significativamente mayor.

Este aumento es un alivio para muchos trabajadores que dependen de esta prestación para cubrir gastos importantes durante la temporada navideña.

¿Cuánto recibirán como mínimo de aguinaldo los trabajadores?

Este año los trabajadores que ganan el salario mínimo recibirán, como mínimo, tres mil 754 pesos. Este depósito debe realizarse antes del 20 de diciembre, aunque algunas empresas ofrecen hasta 20 días o incluso un mes completo de sueldo como aguinaldo, lo cual representa una bonificación adicional.

Para los trabajadores con sueldos fijos que no ganan el salario mínimo, el aumento del aguinaldo no será aplicable en la misma medida. Su aguinaldo se basa en su sueldo mensual, y cualquier incremento dependerá de un aumento en su salario base. De no haber cambios en sus remuneraciones, su aguinaldo seguirá siendo una quincena de su sueldo, sin variaciones importantes en comparación con el año anterior.