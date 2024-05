Las redes sociales se han convertido en la herramienta perfecta para las denuncias ciudadanas, debido a que a actualmente toda persona cuenta con un teléfono con cámara y puede captar momentos o acciones que posteriormente se vuelven virales.

Eso pasó recientemente en España, mientras se proyectaba una película infantil. Según los reportes, una mujer estaba siendo víctima de violencia por parte de su pareja, por lo que fue defendida, por quien hasta ese momento, parecía una persona normal.

¿Boxeador defendió a una mujer en función de cine?

En redes sociales se ha viralizado un video en una sala de cine. Durante el estreno de la película de ‘Garfield’ en León, España, la proyección se tuvo que detener, debido a que una pareja comenzó a pelear. No obstante, trascendió que el hombre tomó a la mujer por el cuello, lo que generó que varias personar trataran de defenderla.

No obstante, la persona violenta estaba enfurecido, por lo que le hizo frente a todas las personas. En ese momento se nota un video donde un hombre baja y trata de calmarlo, al no conseguirlo comienzan una pelea.

Desafortunadamente, el agresor jamás se imaginó que su rival se trataba de un boxeador profesional, quien conectó certeros golpes que lo mandaron al pido noqueado. El púgil español quedó como un héroe.

¿Corre peligro la carrera del boxeador?

Es bien sabido que por todos sus conocimientos, un boxeador podría ser considerado como un ‘arma blanca’, por lo que no se pueden inmiscuir en pelear callejeras, debido a que pueden acabar en tragedia.

No obstante, Antonio Barrul, quien se hizo viral por noquear a una persona que agredía a su novia, no tendrá nada de qué preocuparse, ya que la Federación de Boxeo de Castilla y León anunció que no lo castigará.

“Ojalá todas las mujeres maltratadas tuvieran cerca a un boxeador como Antonio Barrul".