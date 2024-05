Peso Pluma está cerca de estrenar su cuarto albúm: 'Exodo'. Por ello, el cantante mexicano se alista para el lanzamiento y lo hará con una imagen renovada; y es que el artista sorprendió a sus fans con un video que compartió en las redes sociales donde aparece con un 'look' diferente.

Cabe señalar que su nuevo material estará a partir del próximo 20 de junio disponible en las diferentes plataformas musicales y seguramente será buscado por los fieles admiradores de Hassan Kabande, nombre real del cantante de corridos tumbados.

¿Qué fue lo que hizo Peso Pluma?

A través de sus historias de Instagram, Peso Pluma compartió un video donde aparece frente al espejo con el teléfono celular a la altura del rostro, pero que deja ver parte de su nueva imagen, y es que el artista ya había a acostumbrado a sus seguidores al mismo look que lo ha acompañado durante toda su trayectoria en los escenarios.

El popular estilo de cabello de Peso Pluma ha sido algo que lo ha caracterizado en su vida como cantante; sin embargo, durante una charla con Jimmy Fallon el cantante reconoció que ese corte fue un error que comentieron durante su estancia en Medellin, Colombia; pero que al final no le desagrado.

"Fue un error. Me estaban cortando el cabello en Medellín, Colombia: fui a grabar un video ahí cuando recién empezaba mi carrera. Me di cuenta que me lo estaban cortando de una manera equivocada, pero cuando me vi en el espejo pensé que no lucía tan mal", platico La Doble P a Jimmy Fallon.