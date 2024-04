“El futbol es pasión de multitudes” y argumentos para reafirmar esa afirmación, valga la redundancia, abundan a millones en todo el mundo. No solo la llegada de los mundiales despierta la adrenalina de los fanáticos de este deporte sino que los distintos clubes poseen aficionados que lo dan todo por sus colores y eso se pudo apreciar en el marco del partido entre el Real Madrid y el Manchester City, en la Champions League.

Real Madrid vs Manchester City. Fuente: Instagram @realmadrid

El partido se disputó este miércoles y se trató del encuentro de vuelta de los cuartos de final del certamen. Se trató de un verdadero duelo en el que el Real Madrid y el Manchester City igualaron 1 a 1 en el tiempo reglamentario, por lo que la definición se hizo a través de los penales. Finalmente, el elenco español se impuso al inglés y celebró el pasaje a las semifinales.

Un fanático sin remedio

La victoria por 4 a 3 por penales le dio al Real Madrid la chance de ilusionarse aún más con quedarse con la presea de la Champions League. Este cierre se concretó en el Etihad Stadium por lo que muchos fanáticos del elenco español no pudieron asistir para alentar a su equipo aunque hubo uno en particular que no lo pudo hacer por encontrarse internado.

Todo se difundió a través de las redes sociales en donde un video muestra al fanático del Real Madrid en la cama de un hospital y bajo los cuidados de su madre. Tal vez para sorpresa, al menos de los demás pacientes, el amigo de este llega con una computadora y un proyector para impedir que este se quede sin presenciar el trascendental encuentro.

Así es como el amigo del fanático internado improvisan una pantalla con un toallón y elementos propios del nosocomio. Cuando la luz se apaga, el protagonismo lo toma indiscutiblemente el fútbol y la hazaña del Real Madrid y su pase en la Champions League. En cuanto al fanático del merengue, su rostro ya no es el de un paciente sino que, aunque su grito de gol tuvo que ahogarse por obvias razones del contexto en que se encontraba, pasó a ser el de un ejemplo más de por qué “El fútbol es pasión de multitudes”.

