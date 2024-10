Durante el 2022 una de las notas que más impactó al mundo fue la ruptura entre el futbolista del Barcelona, Gerard Piqué y de la cantante colombiana, Shakira Isabel Mebarak Ropolli, mejor conocida como Shakira, después de un tiempo fue la intérprete de Antología quien habló sobre cuales fueron las razones de la separación, después de un largo tiempo, Piqué decidió romper el silencio y dar su versión.

¿Qué dijo Piqué de su separación con Shakira?

La mancuerna Shakira y Piqué fue una de las más queridas tanto en el plano deportivo como en el medio de la farándula, pero el punto final de la relación fue en el 2022, la cantante colombiana fue la primera en dar su versión durante diversas entrevistas, señalando que fue una de las situaciones más difíciles.

Shakira en una gala y Gerard Piqué con Barcelona / FOTO: AP y AFP

“Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España”, fue una de las declaraciones de Shakira, quien además señaló que, aunque su relación con el ex Barcelona haya terminado, siguen teniendo comunicación debido a sus dos hijos.

El ex defensa habló para CNN en español de lo ocurrido sin mencionar a la cantante; “Ya ha bajado la marea. Siempre he estado muy tranquilo, es decir, sé en el mundo en que vivimos, se que a todo el mundo le gusta opinar y tener su punto de vista de las cosas”, declaro.

“Lo mejor es que al final esté rodeado de los míos, de mi familia y mis amigos, de las personas que en verdad te conocen, saben cómo eres y lo que haces y eso me da mucha tranquilidad entendiendo que el mundo tenga su punto de vista y mucha gente no me conoce piense que soy de una manera y de otra”, expresó.

Concluyó diciendo; “yo soy muy feliz, me lo paso muy bien, me siento privilegiado, la vida que he tenido y jugar en el club de mi vida que es el Brasa durante más de 20 años, tener dos hijos maravillosos y una familia increíble. Unos amigos que conservo desde el colegio, me hace que cada día me despierte y sienta muchísimo privilegio”.