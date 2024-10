América, luego del bicampeonato, está atravesando el que sin dudas es su peor momento bajo el mando de André Jardine. Las Águilas actualmente ocupan la décima posición, por lo que una derrota esta noche ante Santos podría ser lapidaria en sus aspiraciones de Liguilla.

Sin embargo, pese al momento complicado que atraviesa la institución de Coapa, no todo es tristeza y frustración entre los jugadores, ya que recientemente se reveló que uno de los elementos de las Águilas tiene un romance con Karol Sevilla.

¿Con qué jugador del América anda Karol Sevilla?

Es muy recurrente que los futbolistas buscan relacionarse con personalidades del espectáculo. En este caso, se supo que un jugador del América comenzó un noviazgo con la cantante y actriz Karol Sevilla.

El periodista de espectáculos, Pablo Chagra, reveló en sus redes sociales una fotografía en la que se ve al futbolista de la Sub 23 de los azulcremas Diego Monroy, besándose con la intérprete de 24 años.

“Resulta que Karol Sevilla va a estar el 29 de octubre, aquí en la Ciudad de México, gran show, lo da todo en el escenario, entonces estaba en el ensayo, en el ensayo hay mucha gente, en donde hay muchas cámaras y '¡traz!' que entre canción y canción, entre baile y baile, pues que se acerca a un muchachón guapo, atento, que estaba sentado viéndola.

"Miren nada más quién es, Diego Monroy, jugador del América. ¡Fuertes imágenes!, nadie más tiene el beso. Tú dirás: ¿un beso qué significa? pues mucho, porque la Karol nunca anda sola, siempre está pegadita a su mamá, entonces no llevas a tu novio, si no es tu novio. Presiento que sí hablamos de una relación", comentó Chagra en un video.

Karol Sevilla y Pablo Monroy, jugador del América, ya no esconden su romance. Foto: @pablo_chagra

¿Quién es Diego Monroy?

Diego Monroy inició su carrera en la Liga MX con el Cruz Azul, equipo en el que militó solamente en la Sub 15. Posteriormente pasó al América, donde ha jugado en todas sus categorías hasta llegar a la Sub 23. De momento no ha debutado en Primera División.

La mejor marca goleadora con los azulcremas del delantero oriundo de la Ciudad de México fue en la Sub 18, donde logró anotar nueve tantos en el Clausura 2023.