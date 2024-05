El astro del fútbol, Cristiano Ronaldo, conocido por su dedicación y disciplina en el campo de juego, ha dejado boquiabiertos a sus seguidores al revelar su rutina nocturna, que ha generado tendencia mundial y ha despertado la curiosidad de millones.

Cristiano Ronaldo revela su insólita rutina nocturna que impacta al mundo. Fuente: Instagram @cristiano

A sus 39 años, Cristiano Ronaldo sigue siendo una figura destacada en el mundo del fútbol, desafiando las expectativas de muchos al mantenerse activo en una edad en la que la mayoría de los jugadores ya han dejado atrás sus carreras profesionales.

En una entrevista, Cristiano Ronaldo compartió que tiene una regla estricta para cuidar su salud mental y mantenerse en la cima de su juego: "Nunca hablo a partir de las 22, ni siquiera por teléfono. A partir de esa hora no me llames. Me gusta dar descanso a mi cerebro".

Para el portugués, ser un futbolista profesional va más allá de las horas de entrenamiento en el gimnasio o en la cancha. Requiere una dedicación total, tanto física como mentalmente. Aunque su vida gira en torno a su carrera futbolística, también valora pasar tiempo con su familia y disfrutar de actividades como ir al cine o salir a cenar.

La revelación de esta rutina nocturna ha generado un gran revuelo en las redes sociales, donde los fans de Cristiano Ronaldo han expresado su asombro y han debatido sobre los posibles beneficios y desafíos de este enfoque poco convencional del sueño. Algunos han elogiado la determinación y la dedicación del deportista por buscar constantemente formas de mejorar su rendimiento.

Sin embargo, está obsesión por el entrenamiento y el cuidado de su salud mental no es nueva. Según revelaciones del excompañero de equipo Anderson, durante su etapa en el Manchester United, Cristiano Ronaldo demostraba una dedicación extrema al entrenamiento personal. Anderson compartió que él y otro compañero, Nani, solían quedarse en casa de Cristiano y comenzar el entrenamiento antes del horario oficial del club, a las 6:30 de la mañana, para acompañarlo en sus sesiones personales.

Independientemente de las opiniones divididas, la insólita rutina nocturna de Cristiano Ronaldo ha puesto de manifiesto una vez más su compromiso inquebrantable con la excelencia y su disposición a explorar nuevas estrategias para alcanzar sus objetivos tanto dentro como fuera del campo de juego.