Mafershof y Paquideus se consolidaron en redes sociales como una de las parejas más famosas, todo gracias al contenido enfocado al futbol que generaban. Fue tal su popularidad que hasta formaron un equipo en la People's League: Callejeros FC.

Uno de sus grandes atractivos es que eran una pareja dispareja. Mientras que ella es fie fanática de los Pumas, él es un recalcitrante aficionado del América, lo que lo hizo interesante para sus seguidores, hasta hace unas semanas, donde anunciaron el final de su relación.

Lee también ¿Qué fue de Eric Fischer, excomentarista de Televisa y dónde trabaja ahora?

¿Mafershof le mandó una indirecta a Paquideus?

La separación de Mafershof y Paquideus tomó por sorpresa a todos sus seguidores, quienes de inmediato comenzaron a especular con las verdaderas razones luego de su ruptura.

Hasta el momento, los dos se limitaron a lanzar en sus respectivas redes sociales un comunicado donde señalaban que tomarían caminos separados, aunque seguirían unido por el equipo de Callejeros FC.

Y cuando parecía que ese tema pasaba al olvido, Paquideus se volvió tendencia días atrás, ya que presentó de manera oficial a su nueva pareja, la creadora de contenido Hanna Segura (hanna_marnere).

Paquideus se olvidó de Mafershof con la nueva relación que tiene con Hanna Marnere. Foto: Especial

De inmediato todos estuvieron pendientes de la reacción de Mafershof quien se mantuvo en silencio. No obstante, parece que esa ‘tregua’ llegó a su final, ya que realizó una publicación que para todos sus seguidores, es una clara indirecta para su ex.

"La gente tiene miedo a las personas intensas cuando a lo que deberían tener miedo es a la gente a medias, que un día te quiere y otro día no, que no sabes qué piensa, no sabes qué hace", se lee en el video de Mafershof.

¿Mafershof tuvo aventura con Richard Sánchez?

Cuando se supo de la ruptura entre Mafershof y Paquideus, el nombre de un jugador del América fue señalado como uno de los causantes: Ricard Sánchez. En más de una ocasión se especuló que la influencer tuvo un amorío con el futbolista.

El propio elemento de las Águilas tuvo que salir a aclarar que en ningún momento tuvo algo que ver con la creadora de contenido, por lo que el motivo de su separación de Paquideus era ajeno a él.