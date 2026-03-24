La Organización de Aficionados Europeos (FSE) demandó a la FIFA ante la Comisión Europea por los precios "exorbitantes" de las entradas del Mundial de este año en Norteamérica y por sus procedimientos de compra "opacos y desleales", anunció este martes.

Junto a Euroconsumers, una organización que defiende los intereses de los consumidores, la FSE "ha presentado una denuncia oficial ante la Comisión Europea contra la FIFA" por haber "abusado de su posición de monopolio", dijo la asociación en un comunicado.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, sosteniendo el trofeo de la Copa del Mundo 2026 - Foto: AFP

Lee también Entrenador de Portugal lanza elogios a Gilberto Mora y la Selección Mexicana de Javier Aguirre

"Hemos recibido la demanda, que vamos a estudiar según los procedimientos en vigor", confirmó a la AFP un portavoz del ejecutivo europeo.

A mediados de diciembre, la asociación de aficionados ya había exhortado a la FIFA a "iniciar una consulta" para hallar "una solución que respete la tradición, la universalidad y el alcance cultural de la Copa del Mundo", cuya próxima edición se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Siete veces más caras que en Catar 2022

La FSE afirma que los precios para la final del 19 de julio en Nueva Jersey (Estados Unidos) están muy por encima de los de la edición anterior en Catar.

Los billetes más baratos para la final se sitúan en 4.185 dólares, según los demandantes, "siete veces más" que para el mismo partido del Mundial 2022.

En comparación, explica, los boletos más baratos para la final de la Eurocopa de 2024 de futbol costaban 100 dólares.

Las dos organizaciones arremeten contra la FIFA en el terreno del derecho europeo de la competencia.

"La FIFA ostenta un monopolio en la venta de entradas para el Mundial 2026 y usa ese poder para imponer a los aficionados condiciones que no serían nunca aceptables en el mercado de competencia", afirman.

"Los propios documentos de candidatura de la FIFA proyectaban un precio medio de entrada de 1,408 dólares, pero esa cifra ha quedado muy atrás", criticó la FSE.

Según la FIFA, se han puesto a disposición casi siete millones de boletos. Cada aficionado puede comprar un máximo de cuatro entradas por partido y un total de 40 para todo el torneo.

En este primer Mundial ampliado a 48 equipos se disputarán un total de 104 encuentros y los precios se han disparado para los partidos de mayor demanda.