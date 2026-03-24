El 28 de marzo, Portugal y México se enfrentarán en un duelo que quedará marcado por dos cosas: la reinauguración del Estadio Azteca, y la ausencia de Cristiano Ronaldo.

Previo al duelo que servirá como preparación para ambos países de cara a la Copa del Mundo, el técnico de los lusitanos, Roberto Martínez, se rindió ante el equipo del Vasco y también ante su joya, Gilberto Mora.

Gilberto Mora fue integrado al Top 100 de figuras a seguir en el Mundial 2026. Foto: Imago7

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¿Qué dijo Roberto Martínez antes de enfrentar a la Selección Mexicana?

Respecto al Tri, el estratega reconoció que es un equipo muy organizado, con buenas condiciones dentro del campo.

"Muy competitivo, yo creo que el profe Aguirre tiene esa capacidad de ajustar muy bien un equipo para que sea competitivo, vi la final contra Estados Unidos, vi otros partidos que son más amistosos, que tienen menos transferencia, pero siempre el futbolista que juega en México ahora me sorprende mucho", contó para TUDN.

Además, también tuvo elogios para el juvenil de Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, que aunque se encuentra fuera de las canchas por lesión, sigue en el radar del futbol internacional.

"Me alegra mucho ver talento como Mora, que pueda tener un papel en la selección, le vi mucho en el Mundial Sub-20 en los partidos que jugó contra Marruecos y España me sorprendió mucho. Entonces la selección mexicana lo veo así, muy competitiva, siempre abierta al talento joven jugadores de referencia, yo creo que los dos Jiménez son delanteros de altísimo, altísimo nivel y en todas las líneas", finalizó.