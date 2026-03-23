Solo restan unos días para que se conozcan a las últimas selecciones clasificadas a la Copa del Mundo 2026, que saldrán del repechaje que se jugará en México (aparte del de Europa), específicamente en Guadalajara y Monterrey.

Nueva Caledonia, Jamaica, República del Congo, Bolivia, Irak y Surinam son las naciones que pelearán en el estadio Akron, y el BBVA, por meterse a la máxima fiesta del futbol internacional.

Conoce cuándo se disputarán los juegos del Repechaje de Europa del Mundial 2026 / FOTO: ESPECIAL

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¿Cuánto cuestan los boletos para el Repechaje?

Guadalajara recibirá la semifinal entre Nueva Caledonia y Jamaica, clasificados de la OFC (Oceanía) y Concacaf (Norteamérica), quienes jugarán por un boleto a la final, donde los espera la República del Congo.

La semifinal se jugará el jueves 26 de marzo y la final, el próximo martes 31 de marzo, con ambos encuentros desde el Estadio Akron, hogar de las Chivas de la Liga MX.

La FIFA informó hace un par de semanas, que a través de la plataforma FIFA.com/tickets, se pueden adquirir entradas tanto para Guadalajara como para Monterrey, desde los 200 pesos mexicanos para la semifinal, mientras que para la final, desde los 300 pesos.

Del lado de Monterrey, el BBVA recibirá la semifinal entre Surinam y Bolivia, mientras que Iraq estará esperándolos en la final.

La semifinal se jugará el jueves 26 de marzo y la final el próximo martes 31 de marzo, de igual forma.