Paulinho ha demostrado un gran nivel en la Liga MX desde hace un par de años ya. Bicampeón con Toluca, goleador, y referente de su equipo. Sin embargo, no le había alcanzado para ser convocado con Portugal.

Pero se dice que el sol sale para todos. Gracias a la lesión de su compatriota Rafael Leao, el director técnico Roberto Martínez lo llamó de última hora para el par de amistosos que tendrán en marzo.

Paulinho celebra una anotación con el Toluca. FOTO: Imago7

Previo a que posiblemente se le vea en el partido de México vs Portugal en el estadio Banorte, el atacante reveló cómo se sintió tras enterarse de este inesperado llamado.

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¿Qué dijo Paulinho sobre su convocatoria con Portugal?

Como primera impresión, y luego de empatar a un gol con el Pachuca en la Jornada 12 del Clausura 2026, el delantero de los Diablos Rojos aceptó que estuvo enojado al no ver su nombre en la primera lista.

"Terminando el partido, llegué al vestidor. Estaba con la cara de enojado y me preguntaron por qué, porque todavía no sabía que había sido convocado", expresó.

Aunque tras haberse enterado, su perspectiva cambió por completo, y se dijo emocionado por representar a su país: "Creo que todos los jugadores que son llamados a su selección es porque trabajan bien, pero al final es decisión del técnico… Estoy feliz por ser convocado".

Paulinho, tricampeón de goleo del Toluca en Liga MX, tiene posibilidades de estar en el Mundial 2026. Foto: Imago7

Además de verse las caras con el Tri en el renovado estadio Banorte el 28 de marzo, Portugal enfrentará a Estados Unidos el 31 de marzo.