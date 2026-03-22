El ahora llamado Estadio Banorte avanza con paso firme hacia su reapertura oficial.

Grupo Ollamani, responsable del recinto, confirmó que el inmueble superó con éxito las pruebas finales de audio y video, realizadas en presencia de autoridades nacionales e internacionales del futbol.

Este hecho técnico parece ser una luz en el camino rumbo a ser una experiencia óptima para los aficionados que regresarán al Coloso de Santa Úrsula.

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El próximo 28 de marzo, el estadio abrirá sus puertas para recibir a cientos de seguidores en un partido de alto nivel: la Selección Mexicana enfrentará a Portugal en lo que será el evento de reinauguración tras intensas obras de remodelación.

El encuentro forma parte de la preparación del Tri rumbo al Mundial 2026, donde el Estadio Azteca albergará el partido inaugural y otros duelos clave del torneo.

Aunque inicialmente se esperaba la presencia de Cristiano Ronaldo como gran atractivo, el astro portugués no viajará a México. Pero el que sí estará será el delantero de Toluca, Paulinho, recién convocado.

El duelo se convierte así en una oportunidad clave para el director técnico Javier Aguirre, quien probará estrategias ante un rival de élite europea. El Vasco busca afinar detalles en un escenario icónico que regresa renovado.

¿Cómo anunció Grupo Ollamani que el Estadio Azteca supero las prueba de audio y video?

"Nuestro #EstadioBanorte ha superado esta noche las pruebas finales de audio y video en presencia de autoridades del futbol nacionales e internacionales. Nos estamos alistando para recibir a todos los aficionados en una experiencia que será única. #Ollamani", publicó Grupo Ollamani en su cuenta de X, acompañado de videos y una imagen nocturna del estadio iluminado, a escasos días de su gran reapertura.