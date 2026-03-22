La Federación Portuguesa de Futbol confirmó la inclusión del delantero Paulinho en su convocatoria para los partidos amistosos ante México y Estados Unidos, en una decisión de último momento dentro de los planes iniciales del técnico Roberto Martínez.

El organismo europeo publicó un comunicado oficial en el que detalló la incorporación del atacante.

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“El delantero Paulinho ha sido convocado por Roberto Martínez para unirse a la plantilla en los partidos de preparación para el Mundial contra México y Estados Unidos, que se disputarán el 28 y el 31 de marzo”, se lee en el comunicado del equipo luso.

¿Por qué motivo Paulinho podrá jugar con la selección de Portugal ante México?

El llamado surge tras las ausencias de Rodrigo Mora y Rafael Leão, quienes formaban parte de la lista original, pero no podrán participar.

Esta situación abrió un espacio que ahora aprovecha el goleador del Toluca, actual referente ofensivo en la Liga MX.

De acuerdo con la información oficial, el atacante viajará a Cancún para integrarse a la concentración del equipo europeo, que utilizará ese destino como base de preparación antes del duelo ante la Selección Mexicana, programado en el Estadio Azteca, inmueble que vivirá su reinauguración en el compromiso del 28 de marzo.

La convocatoria también representa un panorama distinto en la postura del estratega portugués, quien semanas atrás había explicado la ausencia del jugador al señalar que no encajaba en el perfil buscado para su esquema.

Sin embargo, el contexto actual le abre una nueva puerta al delantero.

Para Paulinho, esta oportunidad adquiere un valor especial. Su rendimiento en el futbol mexicano, donde presume títulos de goleo, lo coloca como una alternativa interesante para el ataque lusitano en un momento clave del proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

El delantero tendrá ahora la posibilidad de demostrar su capacidad en el escenario internacional, con el objetivo de consolidarse en el grupo y mantenerse en futuras convocatorias del combinado europeo.