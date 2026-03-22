El partido que marcará la inauguración del estadio Banorte entre México y Portugal quedará siempre marcado por la ausencia de Cristiano Ronaldo.

La leyenda lusitana se perdió el partido debido a una lesión en los isquiotibiales que sufrió con el Al Nassr. Por lo que al final, Roberto Martínez, técnico de Portugal, decidió no arriesgarlo de cara al Mundial.

Cristiano Ronaldo. FOTO: @cristiano

Sin embargo, Portugal cuenta con una generación de jugadores muy talentosa, que incluso puede pelear por la copa mundial en junio.

Lee también Aficionados de Monterrey violentan a seguidores de Chivas y a reportero tras perder 2-3

Uno de sus referentes (fuera de CR7), Bruno Fernandes, se tomó el tiempo de mandar un mensaje para todos los aficionados mexicanos que esperan a los europeos en el Coloso de Santa Úrsula.

Bruno Fernandes, campeón con Portugal / Foto: Especiales

¿Qué dijo Bruno Fernandes sobre el partido contra México?

En una reciente charla con TNT Sports, el capitán del Manchester United aseguró que está preparado para jugar ente el Tri, y analizar las condiciones que tendrá la Copa del Mundo de Norteamérica.

"Estamos muy ilusionados de jugar en ese estadio mítico. Para nosotros va a ser un buen viaje para conocer también el país, el clima, donde podemos llegar a jugar después en el Mundial, al principio no vamos a jugar ahí, después veremos, pero es importante para nosotros también jugar contra un equipo que está creciendo que tiene muy buenos jugadores", aseveró.

Y aunque el mediocampista confesó que les causa tristeza la baja de su leyenda, Cristiano Ronaldo, anticipó un buen y emocionante partido para todos los fanáticos mexicanos.

"Sé que para el pueblo de ahí querían ver a Cristiano Ronaldo porque obviamente es la figura principal de nuestra selección. Me da mucha pena que no puedan verlo desde cerca, pero obviamente va a ser un muy buen partido entre dos muy buenas selecciones", finalizó.