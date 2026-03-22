En 2018, Diego Lainez, de tan solo 18 años de edad, fue el elegido por la Federación Mexicana de Futbol para anunciar que México seria anfitrión del Mundial de 2026, junto a Estados Unidos y Canadá.

"Me hace una gran ilusión ese Mundial, porque va a ser sede en México, es un sueño y un orgullo", fueron las palabras del en ese entonces, jugador del América.

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Ahora, seis años después, tras una frustrada aventura por Europa, y ahora siendo parte de Tigres, pintaba para que el extremo fuera parte de la Selección Mexicana de Javier Aguirre, aunque...

¿Por qué Diego Lainez está 'vetado' de la Selección Mexicana?

Las alarmas saltaron luego de que Javier Aguirre anunciara la lista de convocados para la Fecha FIFA de marzo (Portugal y Bélgica) donde la ausencia de Diego Lainez comenzó a causar dudas entre los aficionados.

De acuerdo con información del Dario Marca, una indisciplina en el juego amistoso ante Bolivia, en enero, tiene apartado a Lainez de la Selección, e incluso puede que eso, lo tenga fuera de la Copa del Mundo que arranca en junio.

Diego Lainez cae al césped durante el duelo amistoso de la Selección Mexicana ante Corea del Sur. FOTO: Imago7

Los reportes indican que durante el partido entre México y Bolivia, El Vasco le habría dado indicaciones tácticas al futbolista mexicano, quien las ignoró y reprobó en el campo, lo que provocó el enojo del estratega tricolor.

Todo esto, pese al buen nivel que ha mostrado el delantero en la Liga MX con el equipo regio. Por lo que de no ir, Aguirre se perdería de un jugador que puede causar desequilibrio por la banda.