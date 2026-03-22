La Selección Mexicana se encuentra en la recta final de su preparación rumbo al Mundial 2026, torneo que coorganiza como anfitriona junto a Estados Unidos y Canadá.

Dirigidos por Javier Aguirre, el Tri tiene programados algunos partidos amistosos de alto nivel antes de su debut oficial el 11 de junio en el Estadio Banorte frente a Sudáfrica.

Javier Aguirre, durante un partido de la Selección Mexicana. FOTO: Imago7

Lee también Aficionados de Monterrey violentan a seguidores de Chivas y a reportero tras perder 2-3

Próximos partidos de la Selección Mexicana

Quedan cinco partidos por disputar antes del arranque mundialista. El 28 de marzo, El Tri enfrenta a Portugal en la reapertura del Estadio Banorte (antes estadio Azteca), con la triste noticia de la ausencia de Cristiano Ronaldo.

Tres días después, el 31 de marzo, mide fuerzas con Bélgica en el Soldier Field de Chicago, otro choque de alto calibre contra potencias europeas.

Conoce cuáles son las principales figuras de Bélgica, próximo rival de la Selección Mexicana / FOTO: @BelRedDevils

La fase final incluye el 22 de mayo contra Ghana en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, el 30 de mayo ante Australia en el Rose Bowl de Pasadena, California, y el cierre el 4 de junio versus Serbia en el Estadio Nemesio Díez de Toluca (sede aún por confirmar en algunos reportes).

De estos rivales, Portugal, Bélgica, Ghana y Australia ya clasificaron al Mundial 2026, lo que eleva la exigencia y permite un fogueo intenso. Serbia no estará en el torneo, pero aporta variedad.