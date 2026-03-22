El arquero Raúl Rangel atajó un penal cuando el partido expiraba para que Chivas preservara el sábado la victoria de visita 3-2 ante Rayados, y así afianzarse en el liderato del torneo Clausura de la Liga MX.

Uros Djurdjevic ejecutó la pena máxima durante el octavo minuto del descuento, después de que en los últimos 10 minutos Rayados marcó un par de dianas que apretaron el marcador.

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Chivas controló el partido después de los tantos de Armando González, a los 18 minutos, José Castillo, a los 46, y Bryan González, a los 55; los últimos dos con sendos disparos desde fuera del área.

El triunfo se complicó para las Chivas luego de que Djurdjevic recortó a los 88 y Ricardo Chávez hizo el segundo de los anfitriones a los 90+3.

El árbitro Víctor Cáceres Hernández marcó el penal con el que concluiría el partido tras unas manos no Bryan González. Rangel fue a su banca para charlar con el técnico Gabriel Milito antes de atajarlo, al lanzarse a su costado izquierdo y quedarse con las dos manos con el balón.

Aficionados de Rayados agreden a seguidores de Chivas

Sin embargo, más allá del resultado y de la actuación de Raúl Rangel, lo reprobable fue al término del partido entre la afición de ambos equipos.

Y es que a través de las redes sociales comenzaron a circular algunos videos de aficionados de Rayados que sacaron su frustración en contra de los seguidores del equipo rojiblanco.

En particular se publicó una grabación donde un seguidor de las Chivas trata de escapar de varios seguidores en medio de vehículos, mientras recibe algunos golpes y patadas de parte de sus agresores.