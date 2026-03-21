Después de una ausencia de ocho largos meses, Guillermo Ochoa reapareció en una convocatoria de la Selección Mexicana. En su regreso a la portería tricolor, el arquero prometió que dará lo mejor de sí en los partidos amistosos que el combinado nacional disputará contra Portugal y Bélgica como preparación para el Mundial de 2026.

“Un orgullo representar a mi país. Siempre es especial volver, con la misma ilusión y el mismo compromiso de darlo todo por estos colores”, escribió Ochoa en su cuenta de Instagram.

En días anteriores, el estratega Javier Aguirre reveló su lista de jugadores para los encuentros amistosos que se celebrarán a finales de marzo en el Estadio Azteca (Banorte) y el Estadio Soldier Field, respectivamente.

Entre ellos, “Memo” Ochoa. Si bien la última vez que el arquero mexicano vistió los colores del Tricolor fue en la Copa Oro de 2025, lo cierto es que no suma minutos de juego desde un tiempo aún más amplio: noviembre del 2024.

En aquel entonces fue titular durante los Cuartos de Final en la Liga de Naciones de la Concacaf contra Honduras.

Ahora, como arquero del AEL Limassol de la Liga de Chipre, compartió la convocatoria para proteger a la portería de la Selección Mexicana junto con Carlos Acevedo y Raúl “Tala” Rangel. Una competitividad que definirá quién formará parte del once final de Javier Aguirre en la próxima Copa del Mundo que iniciará el 11 de junio.

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Guillermo Ochoa con la Selección Mexicana, durante la Nations League - Foto: Imago7

¿Cuándo serán los próximos partidos de la Selección Mexicana?

Sábado, 28 de marzo

México vs Portugal | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium, Canal 5 y Azteca 7.

Martes, 31 de marzo

México vs Bélgica | 19:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium, Canal 5 y Azteca 7.

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