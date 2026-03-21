El anuncio de que Cristiano Ronaldo no forma parte de la selección de Portugal rival de México el próximo 28 de marzo en el Estadio Azteca cerró una semana de decepciones para los hinchas mexicanos, tristes porque tampoco Lionel Messi jugará el próximo mes de abril en la capital, como esperaban.

Lesionado en el tendón de la corva, CR7 fue excluido de la convocatoria de los portugueses para el amistoso con los mexicanos, que servirá para abrir el Azteca después de remodelaciones para el Mundial.

Los aficionados de la Ciudad de México y algunos del interior, ilusionados con ver jugar al goleador del Al-Nassr saudí, despertaron el viernes con desilusión porque el delantero no vendrá a México y se perderán la que tal vez pueda ser una última oportunidad de verlo jugar en el país.

La noticia se sumó a la eliminación hace dos días del Inter Miami, equipo de Messi, en la Copa de Campeones de la Concacaf, lo cual frustrará la posibilidad de verlo jugar contra el América en los cuartos de finales de la competición.

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Lionel Messi en festejo de gol con el Inter Miami, durante la Copa de Campeones de la Concacaf - Foto: AP

El Inter, uno de los favoritos del torneo, fue eliminado por el Nashville SC, que será rival del América por el pase a semifinales.

De haber Miami clasificado a cuartos, Messi hubiera estado en el Azteca contra las Águilas en abril, en la fase de los ocho mejores de Copa.

Esta semana también la FIFA dio conocer que Irán no jugará el Mundial en tierras mexicanas como se especuló, luego de que los iraníes solicitaran cambiar el escenario de sus partidos mundialistas, programados para Estados Unidos, por cuestiones de seguridad.

La FIFA se negó a modificar el calendario, lo cual mantendrá a Irak en Estados Unidos y a México con 13 partidos mundialistas en la capital, Guadalajara y Monterrey.

Este mes, México será sede de dos series de respesca del Mundial. El próximo 26 de marzo, en Guadalajara, Nueva Caledonia enfrentará a Jamaica y el ganador buscará su pase al Mundial el 31 contra el Congo. En Monterrey, el 26 se enfrentarán Bolivia-Surinam y el mejor retará a Irak el 31 por el boleto a la Copa del Mundo.

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