El 28 de marzo, la Selección Mexicana y su similar de Portugal se verán las caras en la reapertura del estadio Banorte (antes estadio Azteca), en un partido que además quedará marcado por la ausencia de Cristiano Ronaldo.

'El Bicho' no fue convocado a la Fecha FIFA de marzo con los lusitanos por una lesión en los isquitibiales sufrida con el Al Nassr.

Sin embargo, Portugal cuenta con una de las mejores generaciones de su historia, con jugadores que militan en los mejores equipos, de las mejores ligas del mundo.

Portugal en festejo de gol, durante las eliminatorias para el Mundial de 2026 - Foto: EFE

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A diferencia del Tri, los futbolistas europeos poseen un valor de mercado mucho más elevado que los mexicanos.

¿Cuál es el valor de las plantillas de México y Portugal?

En el caso de los lusos, el jugador más caro es el defensor del Manchester City, Rubén Días, que tiene un valor de 75 millones de euros. Mientras que el jugador más caro de México, es Johan Vásquez, con 10 millones.

El defensa de la Selección mexicana se prepara para el juego ante Ecuador: Imago7

La diferencia del valor de ambas plantillas entre México y Portugal es abismal.

Todo esto de acuerdo con Transfermarkt, sitio especializado en precios y transferencias de jugadores, el precio del plantel lusitano es de 1,045.82 millones de dólares.

Mientras que el de Javier Aguirre, apenas tiene un costo aproximado de 176 millones de dólares.

Es decir, la diferencia del valor entre ambas selecciones es de 869.82 millones. Una cantidad considerable, donde además se debe considerar que Portugal es una de las candidatas para competir por el trofeo del Mundial.