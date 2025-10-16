El partido inaugural de la Copa Mundial Femenil Sub-17 tendrá presencia mexicana. Mientras la anfitriona Marruecos se enfrenta a Brasil, tres árbitras tricolores se encargarán de impartir justicia en los noventa minutos de juego.

Lizzet Amairany García Olvera será la árbitra central del compromiso, mientras que Aranza Quero Aguilar y Jessica Morales Morales se desempeñarán como asistentes.

Para el partido inaugural, la FIFA escogió a la terna mexicana de entre 54 árbitras designadas en el torneo.

El duelo entre Marruecos y Brasil se celebrará en la cancha del Estadio Olímpico del Annex Sports Complex Prince Moulay Abdellah, ubicado en Rabat, capital del país marroquí.

El papel que Lizzet García, Aranza Quero y Jessica Morales disputarán se da unas semanas después de que la terna de Katia Itzel García, Karen Díaz y Sandra Ramírez tuviera una actuación histórica en el Mundial Sub-20, donde la Selección Mexicana cayó en la ronda de los Cuartos de Final.

Lee también A menos de un año del Mundial 2026, TV Azteca todavía no tiene los derechos de transmisión

Lizzet Amairany García Olvera en la Liga MX - Foto: Imago7

¿Cuándo será el partido inaugural de la Copa Mundial Femenil Sub-17?

Viernes, 17 de octubre

Marruecos vs Brasil | 13:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FIFA+.