El partido inaugural de la tendrá presencia mexicana. Mientras la anfitriona Marruecos se enfrenta a Brasil, tres árbitras tricolores se encargarán de impartir justicia en los noventa minutos de juego.

Lizzet Amairany García Olvera será la árbitra central del compromiso, mientras que Aranza Quero Aguilar y Jessica Morales Morales se desempeñarán como asistentes.

Para el partido inaugural, la FIFA escogió a la terna mexicana de entre 54 árbitras designadas en el torneo.

El duelo entre Marruecos y Brasil se celebrará en la cancha del Estadio Olímpico del Annex Sports Complex Prince Moulay Abdellah, ubicado en Rabat, capital del país marroquí.

El papel que Lizzet García, Aranza Quero y Jessica Morales disputarán se da unas semanas después de que la terna de Katia Itzel García, Karen Díaz y Sandra Ramírez tuviera una actuación histórica en el Mundial Sub-20, donde la Selección Mexicana cayó en la ronda de los Cuartos de Final.

Lee también

Lizzet Amairany García Olvera en la Liga MX - Foto: Imago7
Lizzet Amairany García Olvera en la Liga MX - Foto: Imago7

¿Cuándo será el partido inaugural de la Copa Mundial Femenil Sub-17?

Viernes, 17 de octubre

  • Marruecos vs Brasil | 13:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FIFA+.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

FIFA espera que las ciudades anfitrionas estén preparadas para Mundial de 2026

Actualidad Mundialista

FIFA espera que las ciudades anfitrionas estén preparadas para Mundial de 2026
Argentina venció a Colombia y jugará la Final del Mundial Sub-20 contra Marruecos

Actualidad Mundialista

Argentina venció a Colombia y jugará la Final del Mundial Sub-20 contra Marruecos