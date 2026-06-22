Amigos de , llevaremos las acciones del minuto por minuto del partido entre Argentina y Austria, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, que se llevará a cabo en el Estadio de Dallas en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

Este compromiso tiene un condimento especial, ya que, de anotar un gol, Leo Messi se colocaría en solitario como máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo, con 17 dianas.

Lee también

Argentina vs Austria en vivo online

Actualidad Mundialista 10:35 AM

Argentina vs Austria: EN VIVO, sigue todas las acciones del partido del Mundial 2026

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Argentina vs Austria: Horario y dónde ver EN VIVO el partido del Mundial 2026, HOY 22 de junio

Actualidad Mundialista

Argentina vs Austria: Horario y dónde ver EN VIVO el partido del Mundial 2026, HOY 22 de junio
Lionel Scaloni rompe el silencio sobre las noticias del estado de salud del padre de Leo Messi

Actualidad Mundialista

Lionel Scaloni rompe el silencio sobre las noticias del estado de salud del padre de Leo Messi