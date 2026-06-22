Argentina vs Austria: EN VIVO, sigue todas las acciones del partido del Mundial 2026

Amigos de De10 Sports, llevaremos las acciones del minuto por minuto del partido entre Argentina y Austria, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, que se llevará a cabo en el Estadio de Dallas en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

Este compromiso tiene un condimento especial, ya que, de anotar un gol, Leo Messi se colocaría en solitario como máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo, con 17 dianas.

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