La selección brasileña de futbol enfrentará a la de Panamá el 31 de mayo próximo en un amistoso en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, en el que será su último partido antes de viajar a Estados Unidos para disputar el Mundial de 2026, informó este viernes la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Los jugadores dirigidos por el seleccionador brasileño, el italiano Carlo Ancelotti, se concentrarán en Río de Janeiro unos días antes para iniciar su preparación de cara a la campaña en la que Brasil intentará ganar su sexto título mundial.

El partido servirá también para que la afición despida a su selección un día antes del embarque a Estados Unidos.

"Me parece muy simbólico que esa despedida se produzca en un escenario tan importante y emblemático. El Maracaná es la casa de la selección brasileña. Recibir el cariño y el apoyo de los hinchas será fundamental para el equipo, que embarca a Estados Unidos al día siguiente", afirmó el presidente de la CBF, Samir Xaud, citado en un comunicado.

Ancelotti comparte esa opinión. "Me gusta mucho el Maracaná. Es un escenario grandioso con mucha historia. Tenemos todo para disputar un Mundial de alto nivel. Nos estamos preparando muy bien y será muy bueno ese intercambio de energía (con la afición) antes de la disputa", dijo.

Panamá, actualmente en el puesto 33 en la clasificación de la FIFA, está emparejada en el Grupo L del Mundial junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.

Antes del partido en el Maracaná, Brasil se enfrentará en amistosos preparatorios para el Mundial con Francia el 26 de marzo en Boston y con Croacia cinco días después en Orlando. Igualmente tiene previsto un amistoso con Egipto en EEUU, en junio.

Brasil certificó su clasificación para el Mundial de 2026 en unas eliminatorias suramericanas muy irregulares, con varios récords históricos negativos y baile de técnicos incluido.