El Estadio Azteca ya entró en la recta final de su mayor remodelación histórica. Cerrado desde mayo de 2024, el coloso se prepara para su reapertura el 28 de marzo con el amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal, un ensayo clave antes de albergar la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el 11 de junio, cuando México enfrente a Sudáfrica.

Imágenes recientes y reportes de avances revelan un estadio en plena transformación. La cancha híbrida ya luce casi lista para el futbol de élite.

¿Cómo luce actualmente el Estadio Banorte a 21 días de su reapertura?

Las butacas nuevas son algunas de las modificaciones que han sido más vistosas en los últimos meses. Y es que a través de imágenes y videos se ha visto como ha sido poco a poco la colocación de los asientos en las gradas.

También se han incorporado pantallas LED de gran formato, nuevo sistema de iluminación, sonido con 250 bocinas y vestidores modernizados.

Las zonas hospitality se expanden con áreas de lujo exclusivas bajo las gradas laterales, mientras la zona de prensa gana espacios reubicados y actualizados.

Sin embargo, a la fecha, desde el exterior, el panorama no es muy esperanzador y han puesto en duda si el estadio estará listo para ser funcional en la justa mundialista, pues grúas y estragos de la construcción dominan el paisaje en el sur de la Ciudad de México.

El recinto aún presenta escombros, cascajo en diversos puntos, butacas retiradas apiladas y zonas en obra negra, especialmente en accesos y alrededores.

Miles de trabajadores laboran en turnos 24 horas para acelerar los detalles y entregar el inmueble casi listo a la FIFA el 11 de mayo.

Estructuras rojas en la parte superior, posiblemente parte de la nueva membrana o techo, llaman la atención y han generado comentarios y chistes en las redes.

Emilio Azcárraga Jean, dueño del estadio, admitió que la obra no estará al 100% para la inauguración mundialista, pero la primera fase concluye en marzo y los avances permiten cumplir con los compromisos esenciales.

El también llamado Estadio Banorte se perfila como el único en la historia con tres ceremonias inaugurales de Mundial.