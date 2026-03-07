Ante el buen momento que vive en el Real Betis Álvaro Fidalgo, y el contraste con el parón de actividades que ha tenido Gilberto Mora por su lesión de pubalgia, es inevitable pensar en la Copa del Mundo, que arranca en poco más de tres meses.

Ante esto, el periodista de Televisa, David Faitelson, aseguro que de no curarse por completo, el exjugador del América debería tomar el lugar del mediocampista de los Xolos de Tijuana.

Álvaro Fidalgo y Gilberto Mora Foto: Imago7

¿Qué dijo David Faitelson sobre Álvaro Fidalgo y Gilberto Mora?

A través de sus redes sociales, Faitelson argumentó que 'El Maguito' es una solución al problema de Mora, y que a pesar de que no tiene el regate ni el vértigo del juvenil, es un futbolista que aporta inteligencia en el medio de campo.

Publicación que encendió la polémica en los comentarios, ya que mucha parte de la aficionada mexicana tiene a Gilberto Mora como pieza indispensable en el esquema de Javier Aguirre.

"Si Gilberto Mora no estuviera listo para el 11 de junio, Álvaro Fidalgo representa toda una solución. Sin aportar el vértigo y el regate del joven maravilla de Xolos, es un futbolista inteligente en la generación del juego…", se lee en la publicación del siempre polémico comunicador.