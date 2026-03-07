Después de cinco días, César Arturo Ramos y los árbitros mexicanos Alberto Morín y Marco Bisguerra, aterrizaron en México tras estar varados por la guerra en Medio Oriente.

A través de una publicación en redes sociales, la Comisión de Árbitros compartió las imágenes de los árbitros junto a una bandera mexicana para celebrar su regreso al país.

"¡Bienvenidos a Casa! César Arturo Ramos, Marco Bisguerra y Alberto Morín ya están en nuestro país. Gracias a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al cónsul honorario de Catar por las gestiones y todas las atenciones, para que nuestros compañeros regresaran con bien", publicó la Comisión.

Omar Flores, de ESPN, compartió declaraciones de César Arturo Ramos al llegar al país.

“Dormíamos poco, nos despertaba a veces los sonidos de las bombas, dormíamos con el pasaporte en la mano, una credencial, o tarjeta en la mano, por si teníamos que hacer algo. Atentos a las redes sociales del gobierno de Qatar, de la embajada, todo el tiempo alerta”, relató el silbante.

César Arturo Ramos Foto: Imago7

Quien es considerado el mejor árbitro mexicano de la actualidad, destacó que “desde el primer momento, la comisión de árbitros se reportó con nosotros, desde que bajamos en Doha, el día sábado, qué ocurrió, le explicamos la situación, ellos nos comunicaron con la cancillería, el doctor Juan Ramón de la Fuente, muy atinado, nos mandó la comunicación con el embajador de Qatar y el cónsul de Arabia. Ese trabajo fue clave para estar aquí hoy. Nos ayudó, que teníamos los visados árabes, que son complicados y nosotros tuvimos la suerte de tener todos los papeles”.