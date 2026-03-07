En la antesala de la Copa del Mundo, la Selección Mexicana enfrentará a dos grandes selecciones europeas como preparación para el torneo: Portugal, el estadio Banorte, y Bélgica, en el Soldier Field de Chicago.

De acuerdo con Javier Aguirre, ya tiene el 80% de la lista para el Mundial definida, por lo que estos duelos pueden ayudar a terminar de convencerse de los 26 jugadores que asistirán a la cita.

Javier Aguirre en conferencia de prensa previo al duelo contra Islandia / Foto: Imago7

El primer partido, contra los lusos, que muy probablemente no cuente con Cristiano Ronaldo por lesión, será el 28 de marzo, en la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula.

Mientras que el juego contra Bélgica, tres día después, el 31, en tierras estadounidenses.

¿Quiénes son los jugadores seguros en la convocatoria de Javier Aguirre?

Con base en las listas que El Vasco ha utilizado en su tercer etapa al frente del Tri, se puede concluir que estos serian los futbolistas con los que más cuenta para esta fecha FIFA, y para la Copa del Mundo.

Porteros

Luis Ángel Malagón (América)

Raúl Rangel (Chivas)

Defensas

César Montes (Lokomotiv Moscow)

Johan Vásquez (Genoa)

Jesús Gallardo (Toluca)

Israel Reyes (América)

Mediocampistas

Erick Lira (Cruz Azul)

Marcel Ruiz (Toluca)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Orbelín Pineda (AEK Athens)

Delanteros

Raúl Jiménez (Fulham)

Roberto Alvarado (Chivas)

Armando González (Chivas)

Finalmente, aunque no es seguro, este mes también se podría ver la primera convocatoria de Álvaro Fidalgo con México.