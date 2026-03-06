El Estadio Azteca avanza a pasos acelerados en su remodelación y sorprende con las primeras pruebas de sus nuevas pantallas LED instaladas en el interior.

Durante las noches recientes, el icónico Coloso de Santa Úrsula se iluminó de manera impresionante, y ofreció un adelanto de cómo lucirá en los encuentros nocturnos de la Copa del Mundo 2026.

Las obras, iniciadas a finales de mayo de 2024, transforman por completo el recinto para cumplir con los exigentes estándares de la FIFA. Entre las mejoras destacan la instalación de una cancha híbrida de alta calidad, asientos renovados, nuevos vestidores, reordenamiento de gradas y palcos para mayor comodidad, así como una fachada exterior moderna con cubierta actualizada.

Además, se fortalecen las zonas de hospitalidad con terrazas y palcos de lujo, accesos mejorados y áreas operativas optimizadas.

¿Cómo fue el adelanto del Estadio Azteca por dentro durante la noche?

A menos de 100 días del inicio del Mundial, los trabajos progresan con intensidad. La cancha ya se encuentra lista, mientras el enfoque se centra en elementos funcionales como túneles, zonas de prensa, iluminación y pruebas operativas.

Las pantallas LED, colocadas en las áreas de palcos y alrededor de esta zona, reciben pruebas nocturnas que generan entusiasmo entre los aficionados.

Un video viral compartido en redes sociales captura parte del estadio iluminado, donde las luces LED crean un ambiente radicalmente renovado que disimula la antigüedad del inmueble y resalta su modernidad.

La reapertura oficial del estadio está programada para el 28 de marzo de 2026 con el amistoso entre México y Portugal, un duelo que servirá como prueba general antes de la inauguración del Mundial el 11 de junio.

Aunque las labores continuarán incluso después del torneo, el recinto ya muestra indicios claros de que ofrecerá una experiencia renovada con nuevas pantallas gigantes y un sistema de iluminación LED