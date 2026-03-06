Los jerseys de México son más que una simple indumentaria. Para muchos aficionados, es un símbolo de identidad con el que se sienten aparte del equipo, durante al menos, un mes.

Para el Mundial de 2026, ya se conoce cuál será el uniforme de local del Tri, el clásico verde, con blanco y rojo. Sin embargo, se filtró recientemente el que sería la camiseta de visita del cuadro de Javier Aguirre.

Este será el uniforme de local de la Selección Mexicana para el Mundial 2026. Foto: Especial

¿Cómo es el uniforme de visita de la Selección Mexicana?

De acuerdo con la cuenta de Footy Headlines, el uniforme de visita de México, que en ocasiones gusta más que el de local, será blanco. con cuello en 'V', acompañado de líneas verdes, y rojas.

El short, sería verde, con líneas de Adidas (Patrocinador de la Selección), en blanco y rojo. Y finalmente, las calcetas harían juego con el jersey.

Foto: Footy Headlines

La Selección Mexicana debutará en la Copa del Mundo en el estadio Banorte, en contra de su similar de Sudáfrica, el 11 de junio. En un duelo que convertirá al Coloso de Santa Úrsula en el primer recinto en la historia en ser sede de tres partidos inaugurales de una Copa Mundial.