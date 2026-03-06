Una de las novelas que ha perseguido a la Selección Mexicana en este ciclo mundialista ha estado en la portería. Principalmente con Guillermo Ochoa, que pese a tener 40 años de edad, busca asistir a su sexta edición de un Mundial.

Hay un jugador, exseleccionado nacional, que sí quiere que 'Paco Memo' cumpla el sueño: Marco Fabián, quien en una reciente entrevista con Fox Sports, reveló su postura respecto al tema.

Foto: Imago7

¿Qué dijo Marco Fabián sobre Guillermo Ochoa?

El exjugador de Chivas y Cruz Azul, no titubeó al decir que Ochoa debería estar en la lista de convocados de Javier Aguirre para la Copa del Mundo. Aunque también reconoció que deberá pelear el puesto el 'Tala' Rangel y Luis Ángel Malagón.

"Memo tiene que estar (en el Mundial) por muchas cuestiones, sigue demostrando que es un gran jugador, un gran portero pero yo creo que se van a pelear el puesto Tala y Malagón", dijo Fabián.

Es difícil poder elegir alguno, yo creo que el que llegue en mejor momento tendrá la oportunidad de ser elegido por Javier Aguirre cuando comience el Mundial, pero yo creo que en este momento me iría por el Tala", finalizó.

Luis Malagón y Tala Rangel eran las principales opciones de Javier Aguirre para portero titular en el Mundial 2026. Foto: Imago7

Sin embargo, cuando le preguntaron por quién debería ser el guardameta titular en el certamen que arranca en 11 de junio en el estadio Banorte, 'Marquito' se decantó por el de Chivas.

"Como dicen muchos, no deberíamos tener problemas, siempre en México hemos tenido grandes porteros, ellos no son la excepción, pero bueno, me iría en este caso por el Tala".