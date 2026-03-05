En medio de la incertidumbre que rodea al Tricolor rumbo a la Copa del Mundo 2026, una voz cargada de historia y confianza se alzó para disipar las dudas.

Jorge Campos, leyenda de la Selección Mexicana y figura inolvidable por su estilo único dentro y fuera del arco, aseguró que México no solo competirá con dignidad, sino que alcanzará las semifinales del torneo de FIFA.

"Cuando juegas en casa siempre hay algo especial, y tuve la fortuna de jugar mucho tiempo. México va a llegar a las semifinales, yo eso de que el quinto partido, el cuarto, eso ya no me importa. Creo que este equipo va a ser especial, va a ser algo especial, porque estamos en casa, y ojalá que le vaya bien a todos los jugadores", mencionó.

Campos, quien ha pedido la incorporación de nuevas generaciones a la Selección Mexicana, exhortó a los jóvenes a tomar la batuta y aprovechar la oportunidad.

"A los jóvenes que vienen, aquí debe empezar. México tiene que formar jugadores para el futuro. Es momento de dar ese salto. Es un equipo, no son jugadores individuales. Como conjunto, creo que México lo puede lograr", finalizó.