La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves el lanzamiento del concurso "Representa a México en la inauguración del Mundial", una dinámica que busca seleccionar a una joven futbolista para que ocupe su asiento en la ceremonia inaugural del Mundial de Futbol 2026, programada para el 11 de junio en el Estadio Azteca.

Sheinbaum optó por seguir el evento desde el Zócalo capitalino, y entregar el boleto 0001 —el lugar de honor— a una representante del talento del futbol.

El certamen está dirigido a mujeres de entre 16 y 25 años, quienes deben enviar un video de un minuto realizando dominadas con el balón a través de la plataforma oficial.

Un jurado especializado, integrado por la árbitra internacional Katia Itzel García, la periodista deportiva Gabriela Fernández y Charlyn Corral —delantera del Pachuca y de la Selección Mexicana femenil—, evaluará las participaciones y elegirá a la ganadora.

¿Cómo fue el emotivo mensaje de Charlyn Corral?

Durante la presentación en la conferencia matutina, Charlyn Corral ofreció una demostración de dominadas y compartió palabras cargadas de emoción. Entre lágrimas, agradeció a sus padres por el apoyo que la formó como deportista y destacó el valor del esfuerzo en el camino del futbol.

"Creo que hoy sí puedo decir: 'gracias papás' porque me ayudaron a ser quien soy. Se me corta la voz porque creo que las niñas que participen y dominen, no solo es dominar un balón, creo que es ganar un premio para representar un sueño de muchas niñas que muchas veces no saben el camino, pero que creo que es lindo", expresó.

La futbolista, reconocida como una de las máximas goleadoras históricas del futbol femenil mexicano, extendió su gratitud a la presidenta por promover estas oportunidades. Pidió mayor respaldo al deporte y valoración del talento dentro de la cancha, más allá de victorias o sacrificios extremos del pasado.

Recordó sus inicios inciertos al salir del país con apenas 1.53 metros de estatura, enfrentando rivales más altas, pero con la convicción de su origen.

"Creo que fui como una mexicana que soy de 1.53 m, sabiendo que me enfrentaba a gente mas grande, pero sabiendo que las mexicanas estamos hechas de otro calibre y que una mexicana es imparable en todo el mundo", afirmó.