Mundial 2026: ¿Cómo participar en el concurso por el boleto del partido inaugural de Sheinbaum?

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este jueves el concurso que busca destacar el talento femenino en el futbol y otorgar un privilegio único: su boleto número 00001 para la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La mandataria decidió no asistir al Estadio Azteca y, en cambio, seguir el evento desde el zócalo capitalino junto a la ciudadanía, y otorgar su asiento presidencial a una joven promesa del balompié.

El certamen, bautizado como “Representa a México en la inauguración del Mundial”, invita a mujeres entre 16 y 25 años a demostrar su destreza.

¿Cómo participar en el concurso por el boleto del partido inaugural de Sheinbaum?

Las participantes deben grabar un video de un minuto en el que realicen dominadas con el balón y enviarlo a través de la plataforma oficial.

Un jurado especializado, integrado por figuras destacadas del futbol femenil como la futbolista Charlyn Corral, la árbitra internacional Katia Itzel García, evaluará las habilidades técnicas para seleccionar a la ganadora.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre el concurso de su boleto?

“El concurso se llama ‘Representa a México en la inauguración del Mundial’. ¿Con qué boleto? Con el boleto de la presidenta. Es este boleto. El 00001. Yo voy a estar aquí en el Zócalo con la gente viendo la inauguración. Mientras una joven me va a representar en la inauguración”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia matutina.

“Pienso que una joven que juega futbol es una gran representante de nuestro país. Muy poca gente va a poder ir a la inauguración. Muy poca gente. Entonces, yo lo voy a ver aquí con el pueblo. Y una joven nos va a representar, me va a representar a mí y al pueblo de México en la inauguración”, aseguró.

#LaMañaneradelPueblo | Sheinbaum indicó que el concurso para ganar el boleto inaugural del Mundial 2026 es una oportunidad para todas las mujeres futbolistas. "Durante años estuvieron cerradas las puertas para las mujeres, y hoy queremos abrirles la puerta a las mujeres", señaló pic.twitter.com/ONdrvVjqwA — El Universal (@El_Universal_Mx) March 5, 2026

El partido que marcará el arranque del torneo, programado para el 11 de junio de 2026 en el icónico Estadio Azteca (también conocido como Estadio Ciudad de México durante el Mundial), enfrentará a la Selección Mexicana contra Sudáfrica en el Grupo A.

El Coloso de Santa Úrsula albergará por tercera ocasión una ceremonia inaugural de Mundial.

Las interesadas deben preparar su mejor rutina de dominadas para competir por este asiento exclusivo y vivir de cerca el inicio de la máxima fiesta del futbol.